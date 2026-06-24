Gemeente Eersel corrigeert adres in melding voor grondgebruik

De gemeente Eersel heeft een fout hersteld in een melding voor grondgebruik. Het juiste adres is nu Boksheidsedijk 6, niet Boksheide 6.

Gevonden voor jou

Op 17 april 2026 heeft de gemeente Eersel ingestemd met een melding voor het toepassen van grond bij nieuwbouw. Daarbij is per abuis het verkeerde adres vermeld. Het gaat om Boksheidsedijk 6 in Eersel, niet Boksheide 6.

De melding betreft het gebruik van grond van de klasse landbouw/natuur. Deze wordt aangevuld ten behoeve van nieuwbouw op de correcte locatie. De oorspronkelijke melding dateert van 10 april 2026 en staat geregistreerd onder verzoeknummer 2026041001874.

De correctie is een kennisgeving. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanpassing. Voor correspondentie over deze zaak dient het zaaknummer Z-2026-006890 te worden vermeld.