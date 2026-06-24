Gemeente Zundert staat bouw van 30 woningen in Wernhout toe

De gemeenteraad van Zundert heeft groen licht gegeven voor de bouw van dertig woningen aan de Weimerstraat in Wernhout. Het gewijzigde omgevingsplan en de vergunning zijn vastgesteld en liggen vanaf 25 juni 2026 ter inzage.

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De omgevingsplanwijziging biedt de basis voor de realisatie van dertig woningen aan de Weimerstraat in Wernhout. Het plan is op 16 juni 2026 vastgesteld door de gemeenteraad, samen met de bijbehorende vergunning. Beide besluiten zijn genomen volgens een gecoördineerde procedure.

Het gewijzigde plan is aangepast op basis van ingediende zienswijzen. Deze aanpassingen zijn opgenomen in een speciale nota die bij het plan is gevoegd. Inwoners en andere betrokkenen konden eerder al hun mening geven via een omgevingsdialoog, georganiseerd door de gemeente Zundert.

Van 25 juni tot en met 5 augustus 2026 kunnen geïnteresseerden het plan inzien op het raadhuis in Zundert, maar ook online via een speciale website. Het besluit treedt vier weken na bekendmaking in werking.