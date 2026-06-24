Constructiewijziging aangevraagd in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van een constructie op de Overasebaan 25 in Rijsbergen. Het gaat om een bouwactiviteit die technisch en volgens het omgevingsplan wordt uitgevoerd.

Gevonden voor jou

Op 19 juni 2026 is bij de gemeente Zundert een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het wijzigen van een constructie op de locatie Overasebaan 25 in Rijsbergen. Dit is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600758.

De werkzaamheden vallen onder twee bouwactiviteiten: een technische aanpassing en een wijziging volgens het omgevingsplan. Het doel van deze publicatie is om inwoners te informeren over veranderingen in de omgeving.