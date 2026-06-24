Rectificatie TAM-omgevingsplan Reusel-De Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden heeft fouten in bijlagen van het TAM-omgevingsplan 'Buitengebied, veegplan 2026' hersteld. Het gaat om onjuiste koppelingen bij locaties in Reusel. De inhoud van het omgevingsplan blijft verder ongewijzigd.

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Bij controle van het TAM-omgevingsplan ‘Buitengebied, veegplan 2026’ zijn twee fouten ontdekt in de bijlagen bij de planregels. Voor de locatie Rouwenbogt 4-6 was een verkeerd landschappelijk inpassingsplan gekoppeld, en voor Kattenbos 12, 12a en een ongenummerd perceel waren onjuiste bijlagen gekoppeld over te slopen gebouwen. Deze fouten zijn nu gecorrigeerd.

De correcties hebben alleen betrekking op de juiste koppeling van de bijlagen. Het omgevingsplan zelf blijft ongewijzigd. De gecorrigeerde bijlagen zijn vanaf 25 juni tot en met 6 augustus 2026 in te zien. Het plan is digitaal beschikbaar via landelijke websites, waaronder ruimtelijkeplannen.nl.