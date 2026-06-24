Propaantank geplaatst op locatie Hoek 27 in Erp

Op Hoek 27 in Erp is een melding gedaan voor het plaatsen van een propaantank.

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Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor het plaatsen van een propaantank op Hoek 27 in Erp. Deze melding is geregistreerd op 31 mei 2026 onder het DSO-kenmerk 2026053100187.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Het betreft een activiteit die is gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).