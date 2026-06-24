Navigatie overslaan
Ontdek

Propaantank geplaatst op locatie Hoek 27 in Erp

Vandaag om 10:00

Op Hoek 27 in Erp is een melding gedaan voor het plaatsen van een propaantank.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor het plaatsen van een propaantank op Hoek 27 in Erp. Deze melding is geregistreerd op 31 mei 2026 onder het DSO-kenmerk 2026053100187.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Het betreft een activiteit die is gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.