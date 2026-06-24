Nieuwe straatnamen Beekdal en Beekoever in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft de straatnamen Beekdal en Beekoever vastgesteld. Ze horen bij een nieuwe wijk op de locatie Lage Vaartkant, waar maximaal 280 woningen komen.

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De straatnamen Beekdal en Beekoever zijn gekozen voor twee nieuwe straten in de wijk Lage Vaartkant. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Etten-Leur, na goedkeuring van de gemeenteraad. De gemeente is verplicht om openbare en semiopenbare ruimtes een officiële naam te geven.

De wijk Lage Vaartkant wordt herontwikkeld en krijgt maximaal 280 woningen. De namen Beekdal en Beekoever gaan vanaf 10 augustus 2026 officieel in gebruik. Dit is vastgelegd volgens de regels van de Gemeentewet, de Wet Basisregistratie adressen en gebouwen en lokale verordeningen.