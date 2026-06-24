Sport Event in Etten-Leur brengt inwoners in beweging

Het Sport Event in Etten-Leur heeft jong en oud actief kennis laten maken met verschillende sporten. Dankzij de inzet van sportverenigingen en vrijwilligers konden bezoekers ontdekken welke sport bij hen past.

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Het evenement werd geopend door wethouder Kim van Drongelen-Laurijssen en jeugdburgemeester Jaëdhan. Na de officiële start namen zij zelf deel aan een sportieve uitdaging op de padelbaan.

Het Sport Event stond in het teken van bewegen, plezier en ontmoeting. Volgens de wethouder heeft het evenement laten zien hoe sport mensen samenbrengt en bijdraagt aan een gezonde en actieve samenleving. Dankzij de verenigingen en vrijwilligers was de dag een succes voor alle leeftijden.