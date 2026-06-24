In Etten-Leur is toestemming verleend voor het kappen van 22 bomen langs Juvenaatlaan en Omgang. De bomen worden verwijderd na een inspectie op veiligheid.

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De gemeente Etten-Leur heeft besloten dat 22 bomen langs Juvenaatlaan en Omgang mogen worden gekapt. Het besluit is op 11 juni 2026 verzonden. De bomen worden verwijderd na een visuele inspectie, waarbij de veiligheid van de bomen is gecontroleerd.

Na het kappen van de bomen zal er herplant plaatsvinden op dezelfde locatie. Hierdoor wordt de omgeving opnieuw voorzien van groen. Het project is geregistreerd onder zaaknummer 2026ABB0333-01.