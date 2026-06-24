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Gemeente Etten-Leur gesloten op donderdag 2 juli
Vandaag om 10:00
De gemeente Etten-Leur was op donderdag 2 juli een dag dicht vanwege interne activiteiten. Hierdoor waren de gemeentelijke diensten niet beschikbaar.
Op donderdag 2 juli organiseerde de gemeente Etten-Leur de Dag van de Organisatie. Medewerkers volgden workshops en presentaties over de gemeente en de organisatie. Door deze activiteiten waren alle gemeentelijke diensten gesloten.
Er waren enkele uitzonderingen. De milieustraat was open tussen één en vier uur ’s middags en de afvalinzameling ging gewoon door. Ook geplande huwelijken vonden zoals afgesproken plaats. Het stadskantoor bleef toegankelijk voor het Werkplein en RWB.
Voor dringende vragen en spoedgevallen was een extern callcenter beschikbaar via 14076. De reguliere dienstverlening werd de volgende dag, op 3 juli, hervat.
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