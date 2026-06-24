Tilburg stelt nieuwe huisvestingsregels vast voor 2026

De gemeente Tilburg heeft de Beleidsregels Huisvestingsverordening 2026 vastgesteld. Deze regels bepalen onder meer hoe woonruimten mogen worden verhuurd of omgezet naar onzelfstandige woonruimte.

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De nieuwe verordening bevat specifieke eisen voor verhuur, zoals bij hospitaverhuur en kamergewijze bewoning. Zo mag een hospita maximaal twee huurders huisvesten en moet de woning voldoen aan veiligheids- en leefbaarheidsnormen. Ook gelden er strenge afstandsregels voor nieuwe kamerverhuurpanden om de leefomgeving te beschermen.

Daarnaast introduceert de verordening opkoopbescherming. Hierdoor mogen bepaalde woonruimten niet zomaar worden verhuurd, tenzij er bewijs is dat de woning al langer dan een jaar verhuurd wordt. Voor toeristische verhuur gelden eveneens strikte voorwaarden, waaronder een verbod op verhuur in bijgebouwen of onzelfstandige woonruimten.

De beleidsregels zijn bedoeld om de leefbaarheid en het aanbod van betaalbare woningen te waarborgen in Tilburg. Voor meer informatie kunnen inwoners de volledige verordening raadplegen via de officiële kanalen van de gemeente.