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Grond wordt toegepast aan de Udenhoutseweg in Berkel-Enschot

Vandaag om 10:00

In Berkel-Enschot is een melding gedaan voor het toepassen van grond aan de Udenhoutseweg. Dit is op 22 juni 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruik van grond of baggerspecie, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Deze toepassing valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De locatie van de werkzaamheden is aan de Udenhoutseweg in Berkel-Enschot. De melding heeft het DSO-kenmerk 2026061801331 en het zaaknummer Z2026-00016946.

Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk, en de melding is ook niet ter inzage beschikbaar.

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