Moerdijk: Nieuwe subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Vanaf 1 juli 2026 kunnen vrijwilligersorganisaties in Moerdijk subsidie aanvragen om leden met een beperking te ondersteunen bij deelname aan verenigingsactiviteiten.

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De gemeente Moerdijk heeft nieuwe regels vastgesteld om inwoners met een beperking meer te betrekken bij het verenigingsleven. Vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf volgend jaar subsidie aanvragen, speciaal voor leden met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperking die extra hulp nodig hebben. Per lid met een beperking is 50 euro beschikbaar, met een maximum van 500 euro per organisatie.

De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 1 januari tot 1 november voorafgaand aan het subsidiejaar. Voor organisaties zonder eerdere subsidies of afgewezen aanvragen gelden afwijkende termijnen. Het doel van deze regeling is om inclusiviteit en participatie in Moerdijk te vergroten.

De nieuwe regels, genaamd "Nadere regels Leden met een beperking Vrijwilligersorganisaties", zijn door het college vastgesteld en gaan op 1 juli 2026 in werking.