Moerdijk past regels aan voor basissubsidie vrijwilligersorganisaties

Het college van Moerdijk heeft nieuwe regels vastgesteld voor basissubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Hiermee willen ze het verenigingsleven en de sociale basis versterken. De regeling geldt vanaf de dag na publicatie en vervangt de oude regels uit 2020.

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Vrijwilligersorganisaties in Moerdijk kunnen jaarlijks een basissubsidie aanvragen voor hun kernactiviteiten. De subsidiehoogte hangt af van het aantal leden en de categorie van de organisatie, zoals sportverenigingen, kunstgroepen of buurtverenigingen. Ook activiteiten gericht op ontmoeting, zoals inlooppunten en seniorenraden, komen in aanmerking.

De nieuwe regeling stelt dat subsidies alleen beschikbaar zijn voor organisaties met een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat. Politieke, religieuze of belangenbehartigende initiatieven worden uitgesloten. Aanvragen moeten uiterlijk op 1 november voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend. Voor nieuwe organisaties geldt een aparte berekening naar rato van de resterende maanden.

De oude subsidieregeling uit 2020 is ingetrokken. Het college heeft beloofd alle aanvragen voor 31 december af te handelen. Voor sommige gevallen geldt een beslistermijn van zes weken. De regels zijn officieel in werking getreden na publicatie.