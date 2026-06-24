Renovatie daken van twaalf woningen in Fijnaart gepland

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor het renoveren van daken van twaalf woningen in Fijnaart. Het gaat om huizen aan de Frederik Hendrikstraat, Prinses Margrietstraat en Rode Kruisstraat.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 18 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het project betreft het renoveren van de daken van twaalf woningen. De adressen zijn Frederik Hendrikstraat 19 tot en met 25 (oneven), Prinses Margrietstraat 30 tot en met 36 (even) en Rode Kruisstraat 1 tot en met 7 (oneven).

De aanvraag wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld. Bezwaar maken is pas mogelijk als er een besluit is genomen over de vergunning. Voor meer informatie over de aanvraag kan telefonisch contact worden opgenomen met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.