Bestemmingsplan Spoor C in Roosendaal vastgesteld

De gemeenteraad van Roosendaal heeft het bestemmingsplan Spoor C vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor een nieuw gemengd gebied met wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen. Het bestemmingsplan ligt vanaf 29 juni 2026 zes weken ter inzage.

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Het bestemmingsplan Spoor C is juridisch uitgewerkt uit de eerder vastgestelde gebiedsvisie. De wijziging was nodig omdat de huidige regels de geplande ontwikkeling niet toestaan. Het project richt zich op een gemengd gebied, waarbij wonen centraal staat, aangevuld met werkplekken en voorzieningen.

Het plan valt onder de Crisis- en herstelwet (Chw), wat zorgt voor een versnelde procedure. De Chw-status biedt mogelijkheden voor een flexibele ontwikkeling van het gebied. Vanaf 29 juni 2026 ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage via de websites van de gemeente Roosendaal en landelijke omgevingswet.