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Straatfeest op Vrouwe Cecilialaan in Nuenen op 12 september 2026

Vandaag om 10:03

Op zaterdag 12 september 2026 organiseert de Vrouwe Cecilialaan een straatfeest tussen huisnummers 18 en 39 in Nuenen.

Gevonden voor jou

De melding voor het evenement is op 17 juni 2026 verzonden door de organisatie van de Vrouwe Cecilialaan. Het feest zal plaatsvinden op de genoemde datum en locatie, waar bewoners samenkomen voor een gezellige dag.

Aangezien het om een melding gaat, zijn er geen juridische procedures of bezwaren van toepassing op dit evenement.

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