Kermis Gerwen 2026 gepland in oktober op Heuvelplein

De Stichting Grootse Gerwense Dorpsfestiviteiten heeft een vergunning aangevraagd voor de kermis op het Heuvelplein in Gerwen. Het evenement staat gepland van 17 tot en met 19 oktober 2026.

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De kermis in Gerwen is een jaarlijks terugkerend evenement en wordt georganiseerd door de Stichting Grootse Gerwense Dorpsfestiviteiten. Voor de editie van 2026 is een vergunning aangevraagd bij de gemeente Nuenen. Het Heuvelplein zal drie dagen lang het decor zijn van attracties en festiviteiten.

De aanvraag richt zich op de periode van zaterdag 17 tot en met maandag 19 oktober 2026. Het is nog niet duidelijk welke attracties er zullen staan, maar de vergunning is een belangrijke stap in de voorbereiding van het evenement. Het Heuvelplein is een vaste locatie voor de kermis.