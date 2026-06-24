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Burendag Lobroec in Nuenen op 26 september 2026
Vandaag om 10:03
De Burendag 2026 in Nuenen is aangemeld voor zaterdag 26 september aan Lobroec.
De locatie Lobroec in Nuenen vormt het decor voor de Burendag op zaterdag 26 september 2026. De melding voor dit evenement is op 17 juni 2026 ingediend. Het betreft een kennisgeving zonder juridische bezwaarprocedure.
Burendag is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij buurtbewoners samenkomen voor activiteiten en gezelligheid. Het evenement is aangemeld door Burendag 2026 Lobroec.
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