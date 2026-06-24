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Buurtbarbecue in Nuenen op 22 augustus

Vandaag om 10:03

Op 22 augustus 2026 wordt een buurtbarbecue gehouden op de Vrouwe Cecilialaan in Nuenen. Bewoners organiseren het evenement tussen de huisnummers 1 en 15.

Gevonden voor jou

De barbecue is aangemeld door een bewoner uit de straat. Het evenement vindt plaats buiten, tussen de genoemde huisnummers.

De melding is verzonden op 17 juni 2026. Er zijn geen juridische stappen verbonden aan deze melding.

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