Burendag in Oranjestraat Nuenen op 26 september 2026

De bewoners van de Oranjestraat in Nuenen organiseren op zaterdag 26 september 2026 een Burendag. Het evenement vindt plaats tussen de Europalaan en Voirt.

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De Burendag aan de Oranjestraat is een initiatief van de bewoners zelf en staat gepland op een zaterdag. Het doel van het evenement is om buurtgenoten dichter bij elkaar te brengen en gezelligheid te creëren.

De feestelijkheden zullen zich afspelen op het deel van de straat tussen de Europalaan en Voirt. De melding is door de bewoners ingediend en op 17 juni 2026 verzonden. Het betreft een melding zonder verdere juridische procedure.