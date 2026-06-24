Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart Nuenen vastgesteld

De gemeente Nuenen heeft een nieuwe bodemkwaliteitskaart voor 2026 vastgesteld. Het kaartmateriaal is bedoeld om grondverzet binnen de gemeente te ondersteunen.

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Op basis van de Nota bodembeheer die in 2021 is goedgekeurd, heeft het college van B&W de bodemkwaliteitskaart geactualiseerd. Dit kaartmateriaal wordt gebruikt als milieuhygiënische verklaring bij het verplaatsen van grond binnen Nuenen.

De bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaart worden elke vijf jaar bijgewerkt. Dit gebeurt binnen de geldigheidsduur van de Nota bodembeheer, die tien jaar geldig is. De nieuwe bodemkwaliteitskaart is bedoeld om een beter beeld van de bodemkwaliteit te geven en de verwerking van grond efficiënter en milieuvriendelijker te maken.