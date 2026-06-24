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Kunststof kozijnen aangevraagd voor woning in Vught
Vandaag om 10:03
Op Brabantlaan 35 in Vught willen bewoners houten kozijnen vervangen door kunststof. De aanvraag voor deze verbouwing is op 14 juni 2026 ingediend bij de gemeente.
De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen. Het gaat om de woning aan Brabantlaan 35. Het verzoek is ingediend op 14 juni 2026.
De bewoners willen met deze wijziging waarschijnlijk de onderhoudskosten verlagen en de isolatie verbeteren. Kunststof kozijnen zijn populair vanwege hun duurzaamheid en geringe onderhoud. De aanvraag wordt nu door de gemeente beoordeeld.
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