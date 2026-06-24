Advertentie
Uitbreiding woning Mastdammenhoeve 28 in Vught aangevraagd
Vandaag om 10:03
Er is een aanvraag ingediend om een woning aan de Mastdammenhoeve 28 in Vught uit te breiden met een overkapping aan de achterzijde.
De gemeente Vught heeft op 17 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het uitbreiden van een woning aan de Mastdammenhoeve 28 met een overkapping aan de achterkant.
Burgemeester en wethouders van Vught maken deze aanvraag openbaar. Het dossier is geregistreerd onder nummer Z26-307580.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie