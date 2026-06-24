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Uitbreiding woning Mastdammenhoeve 28 in Vught aangevraagd

Vandaag om 10:03

Er is een aanvraag ingediend om een woning aan de Mastdammenhoeve 28 in Vught uit te breiden met een overkapping aan de achterzijde.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft op 17 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het uitbreiden van een woning aan de Mastdammenhoeve 28 met een overkapping aan de achterkant.

Burgemeester en wethouders van Vught maken deze aanvraag openbaar. Het dossier is geregistreerd onder nummer Z26-307580.

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