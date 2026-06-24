Bijgebouw gepland aan St. Nikolaasstraat in Helvoirt

In Helvoirt is een aanvraag ingediend voor de bouw van een bijgebouw aan de St. Nikolaasstraat.

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De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een bijgebouw aan St. Nikolaasstraat 1 in Helvoirt. Daarbij wordt ook gevraagd om af te wijken van regels in het omgevingsplan.

De aanvraag is op 16 juni 2026 ingediend en wordt nu beoordeeld door burgemeester en wethouders van Vught. Het dossier heeft registratienummer Z26-307471.