Vergunning voor woningen in Vught aangepast
De bouwvergunning voor zestien rug-aan-rugwoningen in Vught is gewijzigd.
De gemeente Vught heeft een correctie doorgevoerd op een eerder verleende bouwvergunning. Het gaat om zestien rug-aan-rugwoningen aan de Mr. Harry Hollalaan en het Dominee M.C. van Wijhepad. De wijziging betreft de huisnummers: de vergunning geldt nu voor de nummers 26 tot en met 40 aan de Mr. Harry Hollalaan en 25 tot en met 39 aan het Dominee M.C. van Wijhepad. De vergunning is op 2 juni 2026 verzonden.
De oorspronkelijke vergunning was toegekend voor andere huisnummers, maar dit is gerectificeerd. Het bouwproject omvat rug-aan-rugwoningen, waarbij de achterkanten van de huizen direct tegen elkaar liggen. Deze bouwvorm wordt vaak toegepast om ruimte efficiënt te benutten.
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