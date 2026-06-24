Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor woningen in Vught aangepast

Vandaag om 10:03

De bouwvergunning voor zestien rug-aan-rugwoningen in Vught is gewijzigd.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft een correctie doorgevoerd op een eerder verleende bouwvergunning. Het gaat om zestien rug-aan-rugwoningen aan de Mr. Harry Hollalaan en het Dominee M.C. van Wijhepad. De wijziging betreft de huisnummers: de vergunning geldt nu voor de nummers 26 tot en met 40 aan de Mr. Harry Hollalaan en 25 tot en met 39 aan het Dominee M.C. van Wijhepad. De vergunning is op 2 juni 2026 verzonden.

De oorspronkelijke vergunning was toegekend voor andere huisnummers, maar dit is gerectificeerd. Het bouwproject omvat rug-aan-rugwoningen, waarbij de achterkanten van de huizen direct tegen elkaar liggen. Deze bouwvorm wordt vaak toegepast om ruimte efficiënt te benutten.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Vught

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.