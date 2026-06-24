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Vergunningsaanvraag voor laadpaal aan Helvoirtseweg in Vught
Vandaag om 10:03
Op Helvoirtseweg 153 in Vught is een aanvraag ingediend voor een privé laadpaal. De gemeente heeft de aanvraag op 12 juni ontvangen.
De aanvraag betreft het perceel L 1076 aan de Helvoirtseweg in Vught. Het plan is om daar een laadpaal voor privégebruik te plaatsen. De vergunningsprocedure is opgestart.
De gemeente Vught heeft de vergunningsaanvraag geregistreerd onder nummer Z26-307345.
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