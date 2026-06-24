Wijziging omgevingsplan woonwagencentrum Helakkerstraat Rucphen

De gemeenteraad van Rucphen heeft een wijziging van het omgevingsplan voor het woonwagencentrum aan de Helakkerstraat 22-48 vastgesteld. Het plan sluit aan bij de huidige situatie en vergelijkbare locaties in de gemeente.

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Het aangepaste omgevingsplan biedt een nieuwe juridische regeling voor de woonwagenlocatie aan de Helakkerstraat in Rucphen. De regels zijn afgestemd op de bestaande situatie en passen bij andere woonwagenlocaties in de gemeente.

Het vastgestelde plan is vanaf 24 juni tot en met 6 augustus 2026 te bekijken. Dit kan online via de website www.omgevingswet.overheid.nl, onder ‘Regels op de kaart’ met planidentificatie NL.IMRO.0840.7001V0010-DEF1. Ook kunt u het plan inzien in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Het plan treedt vier weken na de officiële bekendmaking in werking. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzageperiode beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.