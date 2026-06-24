Beslistermijn verlengd voor mantelzorgwoning in Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk heeft de beslistermijn voor een mantelzorgwoning aan de Udenhoutseweg met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor een pre-mantelzorgwoning op het adres Udenhoutseweg 30 in Oisterwijk. De vergunningaanvraag werd ingediend op 7 april 2026 en betreft het afwijken van regels in het omgevingsplan.

Volgens het besluit van het college van burgemeester en wethouders is de termijn verlengd met maximaal zes weken. Bezwaar of beroep tegen deze verlenging is niet mogelijk. Dat kan pas wanneer er een definitieve beslissing over de aanvraag is genomen.