Vergunning verleend voor pre-mantelzorgwoning in Moergestel

In Moergestel is toestemming verleend om een kantoor aan de Servennenstraat 6 te wijzigen naar een pre-mantelzorgwoning. Het besluit is op 22 juni 2026 verzonden.

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Op de Servennenstraat 6 in Moergestel mag een bestaand kantoor worden omgebouwd tot een pre-mantelzorgwoning. Een pre-mantelzorgwoning is een woning bedoeld voor toekomstige zorgbehoevenden, waarbij mantelzorg in de nabije toekomst nodig kan zijn.

De vergunning is verleend ondanks dat deze afwijkt van de regels in het omgevingsplan. Het besluit werd op 22 juni 2026 naar de aanvrager gestuurd en treedt direct daarna in werking.