Vergunning verleend voor Kermis Galder op 27 en 28 juni

De kermis in Galder heeft een vergunning gekregen voor 27 en 28 juni 2026. Het evenement vindt plaats bij dorpshuis De Leeuwerink aan de St. Jacobsstraat.

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De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor de Kermis Galder. Het feest is gepland op zaterdag 27 juni van één uur ’s middags tot twee uur ’s nachts, en op zondag 28 juni van twaalf uur ’s middags tot middernacht.

De kermis wordt gehouden bij dorpshuis De Leeuwerink, gelegen aan de St. Jacobsstraat in Galder. Bezoekers kunnen zich op beide dagen op deze locatie vermaken.