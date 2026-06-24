Vergunning aangevraagd voor New York Pizza in Uden

New York Pizza wil een openbare inrichting openen aan het Mondriaanplein in Uden. Op 5 juni 2026 is hiervoor een horecavergunning aangevraagd bij de gemeente Maashorst.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het exploiteren van een horecazaak op het adres Mondriaanplein 1A in Uden. Het gaat om een vestiging van New York Pizza.

De vergunning is aangevraagd op basis van artikel 2:28, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Maashorst. Dit artikel regelt onder andere de voorwaarden voor het exploiteren van horecagelegenheden in de gemeente.