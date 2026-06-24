Vergunningsaanvraag voor bedrijfsruimte in Volkel ingediend

In Volkel is een aanvraag ingediend voor de bouw van een bedrijfsruimte aan de Antoniusstraat.

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De gemeente Maashorst heeft op 22 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een bedrijfsruimte aan de Antoniusstraat 48 in Volkel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 51339-2026.

De vergunning betreft onder andere bouwactiviteiten die passen binnen het omgevingsplan en werkzaamheden die geen bouwwerk zijn. De aanvraag is momenteel in behandeling bij de gemeente en kan worden ingezien door contact op te nemen met het omgevingsloket.