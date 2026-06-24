Uitweg bij Biesthoekstraat in Volkel wordt aangepast

Er is een vergunning aangevraagd om de uitweg aan de Biesthoekstraat in Volkel te verplaatsen en te veranderen.

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De gemeente Maashorst heeft op 22 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Biesthoekstraat 6 in Volkel. Het gaat om het aanpassen van een uitweg, waarbij zowel de locatie als het gebruik ervan wordt gewijzigd.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 51349-2026. Voor meer informatie kan de aanvraag worden ingezien. Dit is mogelijk via contact met de gemeente Maashorst.