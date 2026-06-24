Beslistermijn verlengd voor vergunning woninguitbreiding Schaijk

De gemeente Schaijk heeft de afhandelingstermijn van een vergunningsaanvraag voor een woninguitbreiding aan de Schutsboomstraat met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag om een uitbreiding van een woning te legaliseren. De oorspronkelijke vergunning wordt hierbij aangepast. Het verlengingsbesluit werd op 22 juni 2026 verzonden.

De verlenging van de beslistermijn is een standaard procedure en heeft geen bezwaarmogelijkheden. Het besluit is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.