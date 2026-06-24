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Vergunning verleend voor verbouwing monumentale woning in Castelre

Vandaag om 10:06

De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een monumentale bedrijfswoning aan Groeske 11 in Castelre.

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De bedrijfswoning op het adres Groeske 11 in Castelre, een gemeentelijk monument, mag worden verbouwd. De vergunning hiervoor is op 22 juni 2026 door burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau verleend.

Het monumentale karakter van de woning brengt specifieke eisen met zich mee bij een verbouwing. De vergunning zorgt ervoor dat aan deze eisen wordt voldaan, zodat het gebouw behouden blijft.

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