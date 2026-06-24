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Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwing Sint Annaplein Baarle-Nassau
Vandaag om 10:06
Op Sint Annaplein in Baarle-Nassau is een vergunning aangevraagd voor het verwijderen van een constructieve wand en het aanbrengen van sleuven.
De aanvraag is ingediend bij de gemeente Baarle-Nassau en betreft een verbouwing op het adres Sint Annaplein 15. Het gaat om aanpassingen waarbij een dragende wand wordt verwijderd en sleuven worden aangebracht in de constructie.
De gemeente heeft de aanvraag op 18 juni 2026 ontvangen. De procedure is nu in behandeling. Zodra er een besluit wordt genomen, zal dit worden gepubliceerd. Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente.
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