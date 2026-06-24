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Bomenkap en bosplantsoen verwijderd voor Steenenburg West in Drunen

Vandaag om 10:42

Bij de Doorloop in Drunen is een vergunning aangevraagd voor het kappen van één boom, het verplaatsen van drie bomen en het verwijderen van 18,5 are bosplantsoen.

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De gemeente Heusden heeft op 10 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van de groenvoorziening bij de Doorloop, ter hoogte van Ridderspoor in Drunen. Het gaat om het kappen van één boom, het verplaatsen van drie bomen en het verwijderen van 18,5 are bosplantsoen. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van een ontsluiting voor Steenenburg West.

De aanvraag, met zaaknummer 2220736, wordt momenteel beoordeeld door de gemeente. Pas na een beslissing kan er bezwaar worden gemaakt tegen de vergunning.

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