Bouw bedrijfshal in Elshout zonder vergunning

De gemeente Heusden heeft een aanvraag voor het bouwen van een bedrijfshal aan de Mayweg in Elshout buiten behandeling gesteld. Voor deze bouwactiviteit is geen bouwtechnische vergunning nodig.

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De bedrijfshal aan de Mayweg 4A in Elshout valt onder risicoklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Volgens artikel 2.27 van het Besluit bouwwerken leefomgeving is voor deze activiteit geen vergunning vereist.

De gemeente heeft de aanvraag daarom niet verder behandeld. Dit betekent dat de bouwplannen zonder een bouwtechnische vergunning uitgevoerd kunnen worden, mits voldaan wordt aan de gestelde bouwvoorschriften.