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Bedrijfswoning in Elshout wordt mogelijk voormalige bedrijfswoning
Vandaag om 10:42
De gemeente Heusden heeft een aanvraag ontvangen om het gebruik van een bedrijfswoning aan de Mayweg 4 in Elshout te veranderen naar een voormalige bedrijfswoning.
Op 12 juni 2026 heeft het college van Heusden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning naar een voormalige bedrijfswoning. Dit betreft een afwijking van de regels in het Omgevingsplan.
De aanvraag heeft het zaaknummer 2221049 en is ingediend voor het pand aan de Mayweg 4 in Elshout. De gemeente moet nog een beslissing nemen voordat verdere stappen mogelijk zijn.
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