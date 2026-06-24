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Woning in Vlijmen mogelijk groter: vergunning aangevraagd

Vandaag om 10:42

De gemeente Heusden heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het verbouwen en vergroten van een woning aan de Molenhoek 21 in Vlijmen.

Gevonden voor jou

Op 12 juni 2026 heeft de gemeente Heusden een aanvraag ontvangen om een woning aan de Molenhoek 21 in Vlijmen te verbouwen en te vergroten. Het gaat om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2221116. De gemeente neemt nog een besluit over deze aanvraag voordat er eventueel bezwaar gemaakt kan worden.

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