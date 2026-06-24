Nieuwkuijk krijgt gehandicaptenparkeerplaats bij Emmamolen

De gemeente Heusden heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in de Sint Jorisstraat in Nieuwkuijk, tegenover de ingang van de Emmamolen. Dit moet de bereikbaarheid voor gehandicapten verbeteren.

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Vanaf het huidige parkeerterrein bij de Emmamolen is de toegankelijkheid voor gehandicapten beperkt. Obstakels zoals half-verharding en een hoogteverschil maken het lastig om de molen te bereiken. Om dit op te lossen, wordt een bestaand parkeervak in de Sint Jorisstraat omgevormd tot een gehandicaptenparkeerplaats.

De nieuwe parkeerplaats wordt voorzien van een markering op het wegdek en een verkeersbord met tijdsaanduiding van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Buiten deze tijden blijft het vak openbaar toegankelijk. Door deze aanpassing kunnen gehandicapten zonder hoogteverschil en via een stevige ondergrond de Emmamolen bereiken.

Direct omwonenden zijn vooraf geïnformeerd over het plan, en de politie heeft positief geadviseerd. De gemeente heeft daarnaast afspraken gemaakt met de Emmamolen om te zorgen dat vuilcontainers niet op de parkeerplaats worden geplaatst.