Parkeerverbod ingesteld in Nies van der Schansstraat Sprang-Capelle

In de Nies van der Schansstraat in Sprang-Capelle geldt voortaan een parkeerverbod. Het verbod moet zorgen voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming in het industriegebied Berkhaag.

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Het parkeerverbod geldt vanaf de Dick Flemmingstraat tot aan de bocht bij Nies van der Schansstraat 7. In dat deel mag alleen nog in de aangelegde parkeervakken worden geparkeerd. De maatregel is genomen omdat geparkeerde voertuigen op de rijbaan zorgen voor een versmalling van de weg, waardoor vrachtverkeer en andere grote voertuigen moeite hebben om veilig te manoeuvreren.

Ook de zichtbaarheid bij het inrijden van de straat wordt door geparkeerde auto's en bebouwing beperkt. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, vooral in een gebied waar veel bedrijvigheid plaatsvindt. Het parkeerverbod wordt aangegeven met verkeersborden bij de Dick Flemmingstraat en Nies van der Schansstraat 7. Het plan is opgesteld in overleg met de politie en past binnen het principe van Duurzaam Veilig.