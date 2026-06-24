Beslistermijn verlengd voor afvalverwerking Lange Vonder 14

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag van C.O.R. Coppelmans Ontstoppingen en Reinigingen B.V. met zes weken verlengd. Het gaat om activiteiten met bedrijfs- en gevaarlijk afval in Beek en Donk.

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De aanvraag betreft het opslaan, mengen, scheiden en verdichten van afvalstoffen. Daarnaast wil het bedrijf de jaarlijkse hoeveelheid RKG-slib, een type afvalstof, verhogen. De locatie van deze activiteiten is Lange Vonder 14 in Beek en Donk.

De oorspronkelijke aanvraag is ingediend op 8 april 2026. De gemeente heeft deze verlenging bekendgemaakt en gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000330. Dit nummer moet worden vermeld bij verdere correspondentie.