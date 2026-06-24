Advertentie
Vergunningsaanvraag dakopbouw in Hoogerheide
Vandaag om 10:49
Er is een aanvraag ingediend voor een dakopbouw aan de Schapendreef in Hoogerheide.
Op 17 juni 2026 heeft de gemeente Woensdrecht een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een dakopbouw op het adres Schapendreef 1 in Hoogerheide.
De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben deze aanvraag bekendgemaakt op 22 juni 2026.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie