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Vergunningsaanvraag dakopbouw in Hoogerheide

Vandaag om 10:49

Er is een aanvraag ingediend voor een dakopbouw aan de Schapendreef in Hoogerheide.

Gevonden voor jou

Op 17 juni 2026 heeft de gemeente Woensdrecht een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een dakopbouw op het adres Schapendreef 1 in Hoogerheide.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben deze aanvraag bekendgemaakt op 22 juni 2026.

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