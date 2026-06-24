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Uitbreiding woning Groenendries 41 in Huijbergen aangevraagd

Vandaag om 10:49

Er is een aanvraag binnengekomen om de woning op Groenendries 41 in Huijbergen uit te breiden. Deze aanvraag is op 15 juni 2026 ontvangen door de gemeente Woensdrecht.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van de woning op het adres Groenendries 41, 4635 SB in Huijbergen.

De aanvraag is ingediend op 15 juni 2026 en bekendgemaakt op 22 juni 2026. Het proces verloopt volgens de gebruikelijke voorbereidingsprocedure.

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