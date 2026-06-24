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Vergunningsaanvraag voor twee woningen in Ossendrecht
Vandaag om 10:49
In Ossendrecht is een aanvraag ingediend voor het bouwen van twee woningen.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunningsaanvraag ontvangen voor de bouw van twee vrijstaande woningen. Het gaat om een locatie aan de Boudewijngroeve en Meiduinweg in Ossendrecht.
De aanvraag is op 16 juni 2026 binnengekomen. De gemeente heeft deze bekendgemaakt op 22 juni 2026.
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