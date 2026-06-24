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Bouwplannen Klokbeker in Haps: beslistermijn verlengd
Vandaag om 10:50
De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een inrit aan de Klokbeker 7 in Haps.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor de aanvraag omgevingsvergunning met maximaal zes weken te verlengen. De vergunningaanvraag betreft het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een inrit op het perceel Klokbeker 7, kadastraal bekend als CUI00 K 4193, in Haps.
De aanvraag werd op 27 maart 2026 ontvangen en draagt zaaknummer Z2026-00002111. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een beslissing over de vergunning is genomen.
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