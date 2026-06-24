Beslistermijn omgevingsvergunning Mill verlengd

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Houtzagerijstraat in Mill met maximaal zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het veranderen van de milieucategorie van de inrichting op de adressen Houtzagerijstraat 61 en 63 in Mill. De aanvraag is op 22 april 2026 ontvangen door de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor het nemen van een besluit te verlengen. Dit betekent dat er later een definitieve beslissing komt over de vergunning. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de aanvraag is beoordeeld.