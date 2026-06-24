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Beslistermijn verlengd voor aanvraag starterswoningen in Overloon

Vandaag om 10:50

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een bedrijfsgebouw aan de Kleine Mortel in Overloon te veranderen in twee starterswoningen.

Gevonden voor jou

Het gaat om het pand aan de Kleine Mortel 4 en 4a in Overloon. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning werd op 7 april 2026 ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beslistermijn met maximaal zes weken te verlengen.

Belanghebbenden kunnen pas bezwaar maken zodra er een besluit over de aanvraag is genomen. Tot die tijd blijft het proces lopen.

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