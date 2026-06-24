Verlenging beslistermijn voor plannen wasboxen in Velp

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om drie wasboxen met een technische ruimte te realiseren en het terrein aan de Elftweg in Velp opnieuw in te delen.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft besloten de termijn voor de aanvraag met maximaal zes weken te verlengen. Deze aanvraag gaat om het bouwen van drie wasboxen met een technische ruimte en het herindelen van het terrein aan de Elftweg 1 in Velp. De aanvraag is op 9 april 2026 ontvangen.

Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk. Dat kan pas nadat er een beslissing is genomen over de aanvraag.